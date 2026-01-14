DNO: Bu yıl Kürdistan Bölgesi'nde petrol üretimi önemli ölçüde artacak

38 dakika önce

Norveçli petrol şirketi DNO CEO’su Bijan Mossavar-Rahmani, Kürdistan Bölgesi'nde petrol üretiminin bu yıl önemli ölçüde artacağını ve birkaç petrol kuyusunun daha üretime geçeceğini söyledi.

DNO CEO'su Rahmani, bugün (14 Ocak 2026 Çarşamba) düzenlenen basın toplantısında, "Petrol üretimi önemli ölçüde arttı. Geçen ay 500 milyon varil petrol üretebildik ve kapasitemiz önemli ölçüde arttı." dedi.

Bağdat ve bölgedeki zorluklara ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına rağmen bu başarının elde edildiğine dikkat çeken Rahmani, "Bu yıl birkaç petrol kuyusu daha üretime geçecek. Böylece petrol üretimi yüz binlerce varil artacaktır." ifadelerini kullandı.

DNO CEO'su Rahmani, sürekli destekleri için Kürdistan Bölgesi Hükümetine ve Mesrur Barzani'ye teşekkürlerini iletti.

DNO, Orta Doğu, Kuzey Denizi ve Batı Afrika'da faaliyet gösteren bir Norveçli petrol ve gaz şirketidir. 1971 yılında kurulan şirket, Oslo Borsası'nda yer almaktadır.