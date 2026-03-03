İran gıda ve tarım ürünlerinin ihracatını yasakladı

2 saat önce

İran Hükümeti, her türlü gıda ve tarım ürününün yurt dışına ihracatını yasakladı.

İran Hükümetinin bugün (3 Mart 2026, Salı) yürürlüğe giren yeni kararı uyarınca, tüm gıda ve tarım ürünlerinin ihracatı belirsiz bir süreyle durduruldu.

Bu kararın amacı, iç piyasada vatandaşların temel ve birincil ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktır.

Bu adım, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü başlayan ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın devam ettiği bir dönemde atıldı.

İran halihazırda derin bir ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve para birimindeki değer kaybıyla karşı karşıya bulunuyor.