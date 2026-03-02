OPEC, Irak'ın petrol üretimindeki payını artıracak

2 saat önce

OPEC Plus, Irak'ın petrol üretimindeki payının önümüzdeki ay, günlük 4 milyon 299 bin varile çıkarılacağını bildirdi.

Basında yer edinen haberlere göre dün (2 Mart 2026 Pazartesi günü) Irak, Suudi Arabistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın aralarında bulunduğu 8 OPEC Plus üyesi, küresel piyasa durumunu ve geleceğe yönelik beklentileri gözden geçirdi.

Opec Plus üyelerinden yapılan açıklamaya göre Irak'ın payı önümüzdeki nisan ayı itibarıyla günlük 4 milyon 299 bin varil olacak.

Açıklamada, "Geçmişte, günlük üretimin 1 milyon 650 bin varile düşürülmesine karar verilmişti, ancak piyasa talebine bağlı olarak bunun bir kısmı veya tamamı geri getirilebilir." denildi.

Piyasa durumunun izlenmesi ve değerlendirilnesinin yinelendiği açıklamada, üretimi artırmak için istikrarlı bir yol izlemenin önemi vurgulandı.

Üye ülkeler, OPEC Plus tarafından belirlenen mekanizma üzerinde anlaştı.