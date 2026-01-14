Gazze planının ikinci aşaması başlatıldı

1 saat önce

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planı uyarınca 2. aşamanın başladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze barış planının ikinci aşamasının bugün (14 Ocak 2026 Çarşamba) itibarıyla başlatıldığını açıkladı. Witkoff, yeni aşamanın ateşkesten silahsızlanmaya, geçici teknokratik yönetime ve yeniden inşa sürecine geçişi kapsadığını belirtti.

ABD, Hamas’tan son ölen rehinenin derhal iadesi de dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediğini vurgularken, aksi durumda “ciddi sonuçlar” olacağını bildirdi.

Witkoff, birinci aşamada ateşkesin korunduğunu, kapsamlı insani yardım sağlandığını ve hayatta kalan tüm rehineler ile 28 rehineden 27’sinin naaşının teslim edildiğini ifade etti.

Sürece katkılarından dolayı Mısır, Türkiye ve Katar’a teşekkür edildi.