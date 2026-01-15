SOMO: Kürdistan'ın petrol ihracatı devam edecek

1 saat önce

Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) Genel Müdürü Ali Nizar Şatri, yaklaşık üç ay içinde 19 milyon varil Kürdistan petrolünün ihraç edildiğini söyledi.

SOMO Genel Müdürdü Şatri, Irak Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Kürdistan Bölgesi'nden petrol alma süreci anlaşmaya uygun olarak devam ediyor. Tüm taraflar, belirlenen işletme koşullarına göre anlaşmanın hükümlerine uymak için her türlü çabayı gösterecektir." dedi.

Varılan anlaşmaya göre petrol alımının devam ettiğini vurgulayan Şatri, "Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana, alınan ve ihraç edilen petrol miktarı yaklaşık 19 milyon varile ulaştı. Aylık ortalama ise yaklaşık 6 milyon varildir." sözlerini kullandı

Üretim ve ihracat oranlarında değişiklikler meydana gelebileceğini belirten SOMO yetkilisi, "Bölgeden aylık olarak alınan petrol miktarı ve bunun Irak'ın toplam petrol ihracatındaki oranı, basit bir oranda değişmektedir." diye ekledi.

İki buçuk yıldan uzun süre petrol ihracatının askıya alınmasının ardından, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 06:50 itibarıyla Fişhabur petrol sahasından Ceyhan Limanı’na ham petrol ihracatı yeniden başlamıştı.