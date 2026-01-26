Berhem Salih, Papa 14. Leo ile görüştü: Mültecilere desteği hayati önemde

2026-01-26 18:44

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih, Vatikan'da gerçekleştirdiği görüşmede, mülteci hakları konusundaki hassasiyeti ve desteğinden dolayı Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya teşekkür etti.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih, Vatikan'a yaptığı ziyarete ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile bir araya geldiğini duyuran Berhem Salih, “Papa 14. Leo ile tanışmaktan şeref duydum. Mültecilere yönelik sürdürdüğü istikrarlı ve değişmez desteği için kendisine teşekkürlerimi sundum." ifadelerini kullandı.

BM Yüksek Komiseri ayrıca, Papa'nın temsil ettiği ahlaki ve ruhani liderliğin; zorlu küresel koşullar nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kalan insanların onurunu korumayı amaçlayan BM çalışmalarıyla derin bir uyum içinde olduğunu vurguladı.