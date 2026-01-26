Kobani kırsalına SİHA saldırısı: 6 ölü, çok sayıda yaralı

2026-01-26 15:25

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Kobani kırsalındaki bir köye düzenlenen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında 6 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını duyurdu.

SOHR tarafından bugün (26 Ocak 2026 Pazartesi) yapılan açıklamaya göre Kobani kırsalında bulunan Harab Eşk (Xerab Eşk) köyündeki bir eve SİHA ile saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 6 sivil yaşamını yitirirken, dördü çocuk olmak üzere 6 kişi de yaralandı.

Saldırının doğrudan sivil bir ailenin evini hedef aldığı belirtilen açıklamada, durumu ağır olan yaralıların, bölgedeki sağlık merkezlerine sevk edilerek tedavi altına alındığı bildirildi.

Bölgede tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşen bu saldırı, ateşkes ihlallerini yeniden gündeme getirdi. Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 18 Ocak’ta varılan mutabakat kapsamında 15 günlük ateşkes ilan edilmesine rağmen, SOHR Haseke ve Kobani bölgelerinde ihlallerin devam ettiğini rapor ediyor.

Gözlemevi verilerine göre Harab Eşk ve Celebiye köylerinin ağır silahlarla bombalanması, Kobani kırsalındaki Tel Ahmer köyüne yönelik baskınlar ve Haseke’ye bağlı köylerde SİHA ve çeşitli silahlarla düzenlenen saldırılar, bölgedeki can ve mal kayıplarını artırıyor.

Bölgedeki bir diğer olayda ise Kobani yakınlarındaki Kasımiye köyüne düzenlenen topçu ateşi sonucu bir çocuk yaşamını yitirirken, üç çocuk da yaralandı.

Artan saldırılar, bölge halkı arasında büyük bir korku ve endişeye neden oluyor.

Kobani ve çevresi bir süredir ağır insani koşullarla mücadele ediyor. Devam eden çatışmalar ve abluka nedeniyle su, elektrik ve internet gibi temel hizmetlerde kesintiler yaşanıyor.