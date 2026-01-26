Mazlum Abdi'den uluslararası topluma: Kobani'ye verilen sözler tutulmalı

2026-01-26 18:00

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Kobani’nin terör örgütü DAİŞ’ten temizlenmesinin 11’inci yıl dönümünde uluslararası topluma seslenerek, "Dünya, Kobani’nin fedakarlığı karşısında verdiği sözlere sadık kalmalıdır." dedi.

Mazlum Abdi, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı açıklamada, Kobani zaferinin onurla anıldığı bu günde, kent halkının boğucu bir kuşatma altında olduğunu ve ağır askeri saldırılarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Kobani’nin insanlığı ve dünyayı terör tehdidinden korumak adına eşsiz bir bedel ödediğinin altını çizen Abdi mesajında, "Uluslararası toplumun bu fedakarlık karşısında sorumluluğunu yerine getirme, verdiği sözleri tutma ve şehri mevcut saldırı ve kuşatmadan koruma zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Abdi ayrıca, tüm engellemelere rağmen çelikten bir iradeyle ayakta duran Kobani halkının direnişini selamladı.

Mazlum Abdi’nin bu çağrısı, DAİŞ’in küresel çapta aldığı ilk büyük yenilgi olarak tarihe geçen Kobani’nin kurtuluşunun (26 Ocak 2015) üzerinden tam 11 yıl geçtiği bir dönemde geldi.

"Direniş Kalesi" olarak adlandırılan Kobani, o dönemde uluslararası koalisyon ve Peşmerge güçlerinin desteğiyle tarihi bir zafere imza atmıştı.

Ancak bugün kent, Şam yönetimine bağlı güçlerin askeri baskısı ve kuşatması altında bulunuyor. SDG yönetimi, dünyayı terörden koruyan bu sembol kentin muhafaza edilmesi ve olası bir insani felaketin önlenmesi için uluslararası müdahale çağrısında bulunuyor.