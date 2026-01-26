Hozan Canê: Kürtlerin acılarının ilacı birliktir

2026-01-26 19:31

Kürt sanatçı Hozan Canê, Kürdistan’ın dört parçasındaki meslektaşlarına seslenerek, devam eden saldırılar karşısında tek ses ve tek yürek olma çağrısında bulundu.

Hozan Canê, bugün (26 Ocak 2026 Pazartesi) Kurdistan24’e açıklamalarda bulunarak, "Böylesi bir süreçte Kürtlerin sergilediği birlik, gurur ve saygı kaynağıdır.” dedi.

“Kalbimiz Batı Kürdistan (Rojava) halkıyla atmaktadır.” diyen Canê, “Kürt halkının acılarının ilacı birlikten geçer; düşmana karşı ancak bu şekilde durabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Kürt halkının direnişçi ruhuna vurgu yapan Canê, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir millet Kürtler kadar direnişçi, vicdanlı ve onurlu değildir. DAİŞ terörü, Başûr ve Rojava Kürdistan güçlerinin eliyle, tüm imkanlar seferber edilerek yenilgiye uğratıldı. Ancak ne yazık ki uluslararası toplum verdiği sözlere ve ahde vefaya sırt çevirmiş, çıkarlarını Kürtlerin kanından üstün tutmuştur."

Hozan Canê, Kürdistan’ın dört parçasındaki tüm sanatçıları, yaşanan saldırılar karşısında ortak bir tutum sergilemeye ve tek ses olmaya davet etti.

Aslen Kuzey Kürdistanlı (Bakur) olan ve çalışmalarını Almanya’nın Köln kentinde sürdüren Hozan Canê, ulusal duruşu ve eserleriyle tanınıyor. Sanatçı daha önce de siyasi duruşu ve ulusal hassasiyetleri nedeniyle hapis cezasına çarptırılmıştı.