Tom Barrack: Yeni Irak Hükümetinin kurulması bölge istikrarı için önemli

2026-01-26 17:20

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Irak'ta kurulacak yeni hükümetin komşu ülkeler ve Batı ile uyum içinde çalışması gerektiğini belirtti.

Tom Barrack, bugün (26 Ocak 2026 Pazartesi) sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasındaki telefon görüşmesine dair yayınladığı bildiriyi paylaştı.

Barrack, söz konusu paylaşıma eklediği notta şu ifadelere yer verdi:

"Irak'ta komşuları ve Batılı ülkelerle koordinasyon halinde çalışacak yeni bir hükümetin kurulması, tüm bölgenin istikrarı ve Irak ekonomisinin kalkınması açısından büyük önem taşımaktadır."

Barrack'ın bu açıklamaları, dün gece Irak Başbakanı Sudani ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio arasında gerçekleşen kritik telefon görüşmesinin ardından geldi.

Görüşmede Marco Rubio'nun, "Irak'ta kurulacak yeni hükümetin İran'a bağlı olması durumunda, bu yapının Irak halkının çıkarlarına hizmet etmeyeceği" uyarısında bulunduğu belirtilmişti.