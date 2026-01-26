DEM Parti heyeti CHP'yi ziyaret edecek

2026-01-26 15:59

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’ni ziyaret edecek.

Basındaki haberlere göre DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, yarın saat 10:30'da CHP Genel Merkezi’ni ziyaret edecek.

DEM Parti heyetinde Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli de yer alacak.

Görüşmenin ana gündeminin Suriye'de yaşanan son gelişmeler olması bekleniyor.