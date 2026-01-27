Fransa'da 15 yaş altı için sosyal medya yasağı

8 saat önce

Fransa'da 15 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamaya yönelik yasa tasarısı Ulusal Meclis tarafından kabul edildi.

Ulusal Meclis Genel Kurulunda, 15 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamaya yönelik tasarı görüşüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'tan Milletvekili Laure Miller'in sunduğu tasarı, 21 "hayır" oyuna karşı 130 "evet" oyuyla kabul edildi.

Sosyal medya platformlarına genç kullanıcıların yaşının tespit edilmesi için önlemler alması şartı getirilmesini kapsayan tasarı, ayrıca liselerde öğrencilerin ders sırasında ve okul binası koridorlarında cep telefonu kullanımına yasak getirilmesini de içeriyor.

Fransa'da bir yasanın Parlamentodan geçmesi için Senato ve Ulusal Meclisin aynı tasarı metnini kabul etmesi gerekiyor.

Söz konusu tasarının, gelecek haftalarda Parlamentonun üst kanadı Senatoda görüşülmesi bekleniyor.

Macron'un da desteklediği yasa tasarısının eylülde, yeni öğretim yılında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.