Beş ilde 558 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

31 dakika önce

Bingöl, Siirt, Elazığ, Şırnak ve Batman'da kar ve tipi nedeniyle 558 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

AA'nın haberine göre kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl il merkezine bağlı 78, ilçelerden Adaklı'da 2, Genç'te 16, Solhan'da 3, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 olmak üzere 127 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yolların temizlenmesi için 110 personel ve 53 araçla çalışma yürütülüyor.

Siirt'te ise etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerden Pervari'de 3, Şirvan'da 2, Eruh'ta 1 ve Baykan'da 1 köye ulaşım sağlanamıyor.

İlgili ekipler, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'da da etkisini sürdüren kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi.

Merkeze bağlı 65, ilçelerden Ağın'da 1, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Baskil'de 40, Maden'de 14, Karakoçan'da 42, Keban'da 24, Kovancılar'da 44 ve Palu'da 23 köy yolu kar nedeniyle kapandı.

Ekiplerin yolların açılması için başlattığı çalışma devam ediyor.

Şırnak'a bağlı Beytüşşebap ilçesinde 3 ve Uludere'de 1 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ve karayolları ekiplerinin yolları açma çalışmaları sürüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Batman'a bağlı Gercüş ilçesinde 18, Hasankeyf'te 2, Kozluk'ta 48 ve Sason'da 79 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 147 yerleşim yerine tekrar ulaşım sağlamak için çalışma yürütüyor.