Donald Trump'tan yeni Suriye ve entegrasyon sürecine destek

2026-01-27 22:17

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde yeni Suriye ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye ordusuna entegrasyonuna desteğini ifade etti.

Trump, bugün (27 Ocak 2026 Salı) Ahmed Şaraa'yı teledonla aradı.

Görüşmede, Suriye'deki siyasi geçiş aşamasındaki gelişmeler, güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesi çabaları ile bölgesel ve uluslararası çıkarlar doğrultusunda ikili iş birliği ele alındı.

Şaraa, yeni Suriye'nin karşılıklı saygı temelinde uluslararası toplumla açıklık ve iş birliği politikası izleyeceğini belirterek, krizlerin üstesinden gelmenin ve diplomasinin önemini vurguladı.

Donald Trump ise, ülkesinin Suriye halkının birleşik ve güçlü bir devlet kurma çabalarına desteğini ifade etti.

ABD Başkanı, ayrıca ateşkes anlaşmasını çatışmayı sona erdirmek için bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Trump, SDG de dahil olmak üzere askeri güçlerin resmi devlet kurumlarına entegrasyonuna ilişkin anlaşmaları övdü ve bunu barışın pekiştirilmesi için kilit bir unsur olarak nitelendirdi.

Elverişli bir yatırım ortamı yaratarak Suriye'nin yeniden yapılanma çabalarına desteğini ifade eden Trump, ayrıca Suriye'nin ekonomik istikrarının tüm Orta Doğu'da istikrar için kilit bir unsur olduğunu vurguladı.