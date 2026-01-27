Trump: Ahmed Şaraa ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile "çok iyi" bir görüşme yaptığını söyledi.

Donald Trump, seçim çalışmaları bağlamında Iowa eyaletine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Trump, "Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı (Ahmed Şaraa) ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.

Suriye ve bu bölgeyle ilgili politikaların "çok iyi" gittiğini söyleyen Trump, "Bundan dolayı çok memnunuz." ifadesini kullandı.

Öte yadan Kurdistan24 muhabirinin aktardığı bilgiye göre Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, bugün (27 Ocak 2026 Salı) Ahmed Şaraa ile görüşmek üzere Şam'a gitti.

Mazlum Abdi ve İlham Ahmed'in Şam ziyaretinin, entegrasyon ve nihai bir anlaşmaya varılması konusunda detaylı görüşmeleri içermesi bekleniyor.