Graham: ABD Kongresi Kürtlere zarar veren herkesin hesabını soracaktır

32 dakika önce

Senatör Lindsey Graham, ABD Kongresinin müttefiklerini savunmaya ve Rojava'da daha fazla kan dökülmesini önlemeye hazır olduğunu bildirdi.

Graham, sosyal medya platformu X hesabından yayımladığı bir mesajda, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün (27 Ocak 2026 Salı) Suriye'deki durumu görüştüğünü açıkladı.

Trump yönetiminin Suriye'de istikrarı yeniden sağlamaya yönelik çabalarını takdirle karşıladığını belirten Graham, ne bölgedeki ülkelerin ne de dünyanın Rojava'da daha fazla kan dökülmesini istemediğini vurguladı.

Kürtlerin ABD'nin güvenilir bir müttefiki olduğunu belirten Graham, ABD Kongresinin müttefiklerini savunmaya ve Rojava'da daha fazla kan dökülmesini önlemeye hazır olduğunu bildirdi.

Graham, "Suudi Arabistan'ın yeni Suriye yönetimi üzerinde etki yaratma konusunda özel bir konumu var ve umarım bu etkiyi bölgenin ve ilgili tüm tarafların çıkarları doğrultusunda kullanır." dedi.