52 dakika önce

Ünlü Kürt sanatçısı Diyar Dersim, herkesi Batı Kürdistan'ı (Rojava) desteklemeye çağırırken birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Diyar Dersim, bugün (27 Ocak 2026 Salı) Kurdistan24'e verdiği demeçte, "Rojava'daki mevcut direniş sadece Kürdistan'ın bir parçası direnişi değil, tüm Kürtlerin direnişidir." dedi.

Rojava'daki kazanımların her yönden savunulması gerektiğini vurgulayan sanatçı Diyar Dersim, "Bizi tarihi günler bekliyor. Rojava'yı tüm gücümüzle savunmalıyız. tüm Kürdistan'ın kalbi Rojava'da atıyor." sözlerini kullandı.

Son günlerde, Ciwan Haco ve Şivan Perwer dahil olmak üzere Kürt sanatçılar Rojava'ya desteklerini ifade etti.