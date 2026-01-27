Mazlum Abdi ile Şam yönetimi arasında yapılan anlaşmanın detayları

23 saat önce

ABD ve Fransa'nın gözetiminde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam yönetimi, Haseke, Kobani ve diğer bölgeler konusunda anlaştı.

Suriye medyasında yer alan habere göre SDG ve Şam yönetimi, Haseke, Qamişlo ve diğer bölgelerde çatışmaları durdurmak ve iç güvenliği sağlamak üzere yeni bir anlaşmaya vardı. Suriye medyasına konuşan bir kaynak, Haseke ve Kobani'de yeni önlemlerin alınacağını aktarırken, anlaşmalar ve mutabakatların ABD ve Fransa'nın gözetiminde sağlandığını bildirdi.

Öte yandan Türk medyasında yer alan haberlere göre ise Suriye Arap Ordusu, Kürt bölgelerine girmeyecek ve 18 Ocak anlaşmasının maddeleri uygulanacak.

Komutan Mazlum Abdi başkanlığındaki bir SDG heyeti bugün (27 Ocak 2026 Salı) Şam'a ziyarette bulundu. Şam yetkilileriyle bir araya gelen heyet, ateşkes ve anlaşmaların uygulanmasını görüştü.