E-Psule dönemi hızlı başladı: 4 günde 25 bin işlem

2026-02-14 10:28

Kürdistan Bölgesi Başbakanlık Ofisi, Başbakan Mesrur Barzani tarafından duyurulan “E-Psule” projesi üzerinden şu ana kadar 25 bin elektrik faturasının ödendiğini açıkladı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin dijital dönüşüm vizyonunun en yeni halkası olan E-Psule sistemi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Başbakan Mesrur Barzani'nin öncülüğünde hayata geçirilen ve kamu ödemelerinde yeni bir dönemi başlatan proje, lansmanının üzerinden geçen sadece birkaç gün içinde on binlerce işlemin merkezi haline geldi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanlık Ofisi Başkan Yardımcısı Aziz Ahmed, “X”platformundan yaptığı paylaşımda, E-Psule projesinin 10 Şubat'ta Başbakan Barzani tarafından ilan edilmesinden bu yana geçen kısa sürede 25 bin elektrik faturasının bu sistem üzerinden ödendiğini belirtti.

Aziz Ahmed ayrıca, hükümetin bir teşviki olarak, elektrik faturalarını E-Psule üzerinden ödeyen abonelere %20 indirim uygulandığına dikkat çekti.

Bu sistem, Irak Merkez Bankası tarafından lisanslanan bankalar aracılığıyla kamu hizmetleri için elektronik ödeme yapılmasına olanak tanıyor.

Proje, 10 Şubat 2026 Salı günü Başbakan Mesrur Barzani, Irak Merkez Bankası Başkanı Ali Allak ile çok sayıda yatırımcı, iş insanı ve banka temsilcisinin katıldığı özel bir törenle resmen başlatılmıştı.

Başbakan Barzani de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Kürdistan Bölgesi Hükümetinin fatura ödemeleri için resmi platformu olan E-Psule hizmetini duyurmaktan mutluluk duydum." ifadelerini kullanmıştı.

Vatandaşların artık saniyeler içinde, güvenli bir şekilde ve ek bir ücret ödemeden elektrik faturalarını ödeyebileceklerini vurgulayan Başbakan Barzani ayrıca paylaşımında, "E-Psule hizmetleri çok yakında daha da genişleyecek." müjdesini vermişti.