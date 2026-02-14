Yeni rota Cenevre: ABD ve İran yeniden masaya oturuyor

2026-02-14 09:49

Cenevre'nin salı günü İran nükleer dosyası ve Ukrayna savaşına ilişkin iki kader belirleyici diplomatik müzakere turuna merkez olması bekleniyor.

Reuters'e konuşan bilgi sahibi bir kaynak; Steve Witkoff ve Jared Kushner başkanlığındaki üst düzey bir ABD heyetinin, salı sabahı Cenevre'de İran tarafıyla bir araya geleceğini bildirdi. Bu toplantı, 6 Şubat'ta Umman'ın ev sahipliğinde başlayan görüşmelerin devamı niteliğinde.

Edinilen bilgilere göre İran ile yapılan görüşmenin ardından Witkoff ve Kushner'in aynı gün Rusya ve Ukrayna temsilcileriyle üçlü bir görüşmeye katılması planlanıyor.

Bu adım, yeni ABD yönetiminin yaklaşık dört yıldır devam eden ve küresel dengeleri bozan savaşı sona erdirmek adına bir çözüm yolu bulmaya yönelik yoğun çabası olarak görülüyor.

6 Şubat 2026 Cuma günü Maskat'ta, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin katılımıyla İran ve ABD arasında yeni bir müzakere turu gerçekleştirilmişti.

İran devlet televizyonuna göre taraflar, bölgesel ve uluslararası durumun yanı sıra diğer bazı konuları ele almıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise konuya ilişkin açıklamasında, ABD ile yapılan bu müzakere turunun "iyi bir başlangıç" olduğunu belirtmişti.