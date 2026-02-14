Necef'teki bir imamdan Sevgililer Günü çıkışı: Bu şeytani bir plan

2026-02-14 12:37

Irak'ın Necef kentinde cuma hutbesi veren Sadreddin Kubancı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü hedef alarak, kutlamaları "gençleri yozlaştırmaya yönelik yabancı bir komplo" olarak nitelendirdi.

İmam ve Hatip Sadreddin Kubancı, 13 Şubat Cuma günü verdiği hutbede Sevgililer Günü'nün gençleri doğru yoldan saptırmak ve semavi dinlere karşı düşmanlık yaratmak amacıyla kurgulanmış yabancı bir plan olduğunu savundu.

Kubancı, "Bu anma günü, uygunsuz suçlar nedeniyle idam edilen bir papazın kutsanmasıdır." diyerek, gençlere, medya kuruluşlarına ve ilgili taraflara bu "yozlaşmış fenomeni" pazarlamamaları ve dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Sevgililer Günü'nün, semavi dinlere düşmanlık besleyen bir zihniyetin ürünü olduğunu ve gençlerin ahlakını bozmayı amaçladığını öne süren Kubancı, "İslam sevgiye karşı değildir, bilakis harama karşıdır. Dolayısıyla bu kapsamda yapılanlar haramdır." dedi.

Kutlamaları "şeytani bir icat" olarak tanımlayan Kubancı, "Şeytan kötü amelleri süslü gösterir. Gençlerimizi kandırmak için fesadı ve suçu bayram haline getirip adını 'Sevgi Bayramı' koymuşlar." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde olduğu gibi Irak'ta da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla insanlar birbirlerine hediyeler ve kırmızı güller alarak kutlamalar yapıyor. Ancak bu durum, ülkedeki bazı Şii grupların ve dini otoritelerin tepkisini çekmeye devam ediyor.