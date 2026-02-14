Sevkiyat tamamlandı; 61 ülkeden 5 bin 704 terörist artık Irak'ta

2026-02-14 11:53

Suriye'den günlerdir süren sevkiyat tamamlandı ve 61 farklı ülkeye mensup, aralarında çok sayıda yabancı savaşçının da bulunduğu 5 bin 704 DAİŞ’li terörist Bağdat yönetimine teslim edildi.

Irak, küresel terörle mücadelenin en kritik dosyalarından birini resmen devraldı.

Irak Güvenlik Medya Hücresi Başkanı Saad Maan, Kurdistan24’e yaptığı özel açıklamada, Suriye’den Irak hapishanelerine nakledilen DAİŞ’li terörist sayısının 5704 olduğunu belirterek, "Bu, Bağdat ile uluslararası koalisyonun üzerinde mutabık kaldığı sayıdır." dedi.

Nakledilen mahkumlar arasında 467 kişinin Irak vatandaşı olduğunu ve bunlarla ilgili ilk sorgulamaların derhal başladığını açıklayan Maan, "Soruşturmaları tamamlamak için daha fazla zamana ve bilgiye ihtiyacımız var. Ayrıca Irak yasalarına göre Iraklı olmayan mahkumları da yargılayabiliriz." diye konuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da yaptığı yazılı açıklamayla operasyonun sona erdiğini doğrulayarak, 21 Ocak'ta başlayan operasyonun 23 gün sürdüğünü bildirdi.

Saad Maan, mahkumların Irak'a naklinin bir dayatma değil, Bağdat'ın rızasıyla gerçekleştiğini vurgulayarak, bu adımın olumlu bir gelişme olarak sunulduğu ve Irak'ın bu alandaki çabalarının uluslararası toplum tarafından takdirle karşılandığını dile getirdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ise DAİŞ’li tutukluların naklinin; ulusal, bölgesel ve uluslararası güvenliği korumak amacıyla alınmış bir Irak kararı olduğunu ifade etti.

Sudani ayrıca diğer ülkelere iş birliği yapmaları ve kendi vatandaşlarını geri almaları çağrısında bulundu.

61 farklı ülkenin vatandaşlığını taşıyan mahkumların güvenli bir bölgeden tutulduğu ve güvenlik yetkililerine göre Irak'ın güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturmadıkları belirtildi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi de söz konusu tutukluların yargılanması amacıyla soruşturma prosedürlerini başlattı.