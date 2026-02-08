Japonya'da kar 4 metreyi aştı: Onlarca can kaybı

1 saat önce

Japonya’da 20 Ocak’tan bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45’e çıktı.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA), 20 Ocak'tan itibaren kış şartlarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ülke genelinde 45 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke genelinde 187'si ağır, 356'sı hafif şekilde olmak üzere toplam 543 kişinin yoğun kar yağışı ve soğukların yol açtığı kazalarda yaralandığı aktarıldı.

Bilgilere göre en fazla can kaybı, kuzeybatıdaki Niigata’da kaydedildi. Bölgede 17 kişi hayatını kaybederken, 170’ten fazla kişi yaralandı.

Yoğun kar, Aomori ve Wakkanai başta olmak üzere birçok kentte yolları kapattı. Karla kaplanan güzergahlarda çok sayıda araç mahsur kaldı, toplu taşıma seferleri durduruldu.

Japonya Meteoroloji Ajansı, hafta sonu batı ve kuzey kıyı bölgelerinde kar yağışının daha da şiddetleneceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, kuzeyden batıya uzanan geniş bir hatta trafik aksamaları ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Japonya Denizi kıyısı boyunca bazı bölgelerde kar kalınlığı 4,5 metreyi aştı. Bazı yerleşimlerde ise 1986’da ölçülen 181 santimetrelik 40 yıllık rekorun kırıldığı bildirildi.