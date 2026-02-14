Neçirvan Barzani ile Hollanda Başbakanı görüştü

2026-02-14 14:36

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Münih Güvenlik Konferansı kapsamındaki temasları çerçevesinde Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Savunma Bakanı Ruben Brekelmans ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşme, bugün (14 Şubat 2026 Cumartesi) sabah saatlerinde gerçekleşti.

Görüşmede, Hollanda’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile olan ilişkilerinin geliştirilmesi ve çeşitli alanlardaki iş birliğinin sürdürülmesi konuları ele alındı.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’ne sağladığı sürekli destekten dolayı Hollanda'ya teşekkürlerini iletti.

Hollanda heyeti ise ülkelerinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilere büyük önem atfettiğini vurgulayarak, bölgede istikrarın sağlanması ve kalkınmanın desteklenmesi yönündeki kararlılıklarını yineledi.