Meteoroloji birçok kent için alarm verdi! Kuvvetli kar yağışı yolda

10 saat önce

Türkiye genelinde geçen hafta etkili olan ılıman havanın yerini soğuk ve yağışlı sisteme bırakacağı bildirildi. Batı illeri için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapılırken, pazartesi gününden itibaren Diyarbakır, Mardin, Van ve Dersim’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kentte kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) verilerine göre Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Geçen hafta ülke genelinde hakim olan bahar havası hafta sonundan itibaren yerini tekrar kışa bırakıyor.

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yağışların kuvvetli olması beklenirken, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak ve Karaman'a kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteorolojinin tahminlerine göre pazartesi gününden itibaren Trakya'dan başlayarak hava soğumaya başlıyor, kar geliyor. Bugün Kırklareli ve Edirne'de 12 derecelerde olan hava sıcaklığı pazartesi günü sıfırın altında 1 dereceye kadar düşecek. 15 dereceleri gören İstanbul'da ise hafta başı sıcaklık 9 derecenin altına inecek.

Pazartesi günü kar yağışının etkili olacağı iller şöyle:

Sivas, Kayseri, Malatya, Erzincan, Dersim, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Muş, Bitlis, Batman, Hakkari, Van, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ.