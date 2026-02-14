Pezeşkiyan: Kürdistan ile kardeşiz

2026-02-14 13:52

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Biz Kürdistan, Irak ve Azerbaycan ile kardeş ve akrabayız. Ayrıca Türkiye, Afganistan ve Türkmenistan ile binlerce yıllık bir tarihimiz var." dedi.

Uluslararası Yollar İçin Yatırım Fırsatları ve Finansman Konferansında konuşan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, komşu ülkelerle ilişkilere değindi.

Pezeşkiyan, "Biz Azerbaycan Cumhuriyeti, Irak ve Kürdistan ile kardeş ve akrabayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Afganistan ve Türkmenistan ile binlerce yıllık ortak bir tarihe sahip olduklarına dikkat çeken Pezeşkiyan, "Bu nedenle ilişkilerimizi yeniden canlandırıyoruz." dedi.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca, "Barışa giden bağlantı yollarımız, bilimin geliştirilmesi ve yeteneklerimiz sayesinde güvenlik ve ekonomiden emin olabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.