Irak: Petrol ihracatındaki aksamaların etkisi ilerleyen aylarda hissedilecek

Irak Başbakanı Mali Danışmanı Mazhar Muhammed Salih, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol ihracatında yaşanan aksaklıkların etkisinin şu an için hissedilmediğini ancak ilerleyen aylarda görüleceğini belirterek, Irak'ın önümüzdeki beş ay boyunca mali açıdan güvende olduğunu söyledi.

Mazhar Muhammed Salih, bugün (14 Mart 2026 Cumartesi) Irak resmi haber ajansına (INA) yaptığı açıklamada, "Irak petrolünün Hürmüz Boğazı'ndan ihracatında karşılaşılan engeller ülkenin genel mali ve ekonomik durumunu etkileyecektir. Ancak şu an için bu etki görülmüyor. Bunun nedeni petrolün ihraç edilmesi ve gelirinin elimize daha sonra ulaşmasıdır." ifadelerini kullandı.

İhracatın durmasının etkilerinin yaklaşık iki ay sonra, yani mayıs ve haziran aylarında gün yüzüne çıkacağını belirten Salih, tahminlerin savaşın en fazla dört ay süreceği yönünde olması nedeniyle durumun kısa sürede netleşeceğini öngördüklerini kaydetti.

Krizin uzaması halinde hükümetin alacağı önlemlere de değinen Salih, "Maaşların ödenmesi ve dış borç yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için hükümetin borçlanmaya gitmekten başka seçeneği bulunmuyor." dedi.

Salih ayrıca, belirtilen iki aylık süreçte Irak'ın özellikle maaşlar, emekli aylıkları ve sosyal yardımlar gibi alanlarda harcamaları kısma aşamasından geçeceği uyarısında bulundu.

İç borçlanmanın hükümetin temel seçeneklerinden biri olacağını ve para ile maliye otoriteleri arasında tam bir koordinasyon bulunduğunu yineleyen Iraklı danışman sözlerini şöyle tamamladı:

"Irak'ın nakit rezervleri iyi durumda ve iç borçlanmayı destekleyecek düzeyde. Krizin devam etmesi halinde borçlanma miktarı artsa bile, kriz dört ila beş ay sürse dahi Irak mali açıdan güvendedir."