Kürt Milli Platformu: Kürt siyaset sınıfı Türkiye sistemine entegre edilmek isteniyor

Şubat 2026’da başlatılan girişim meyvesini verdi. Kürt siyasetinin farklı yelpazelerinden 225 delege, 28-29 Mart tarihlerinde Diyarbakır’da bir araya gelerek Kürt Milli Platformu’nun kurumsal kuruluşunu resmen ilan etti.

Engelleme ve gözaltılara rağmen iradesini koruyan Kürt Milli Platformu Konferansı, Kuzey Kürdistan siyasetindeki "temsil krizine" neşter vururken, dört parçadaki milli mücadeleyle dayanışma mesajı verdi.

Baskılara Rağmen Tarihi Adım

Konferansın ilk gününde milli sembollerin engellenmesi ve bazı katılımcıların gözaltına alınması gibi güvenlik müdahaleleri yaşansa da çalışmalar aksamadan tamamlandı. Delegeler, Kürt meselesinin çözümüne yönelik önerilerini sundu ve bu önerileri hayata geçirmek üzere 51 kişilik Kürt Milli Platformu Meclisi seçildi.

Siyasal alanın dar bir çizgiye hapsedilmesinin diplomatik, kültürel ve entelektüel bir "çölleşmeye" yol açtığı belirtildi.

Mevcut hakim siyasi hareketin, Kürt siyasetini Türkiye’deki sisteme entegre etmeye çalıştığı ve 27 Şubat bildirisiyle Kürdistan meselesinin doğal mecrasında tartışılarak çözülmesini engellediği ifade edilirken, farklı düşünenlerin "hain" ilan edilerek baskı ve şiddetle dışlanmasının, ulusal hareketin dinamizmine zarar verdiği kaydedildi.

Stratejik Hedef: En Geniş İttifak

Kürdi yapıların ayrı kalarak mevcut baskıları ve siyasi engelleri aşamayacağı gerçeğinin altı çizilirken, bu sürecin ancak her yelpazeden milli gücün birleşmesiyle göğüslenebileceğine hükmedildi.

Bu kapsamda Kuzey Kürdistan Ulusal Birlik Girişimi’nin platform çağrısı selamlanırken, yeni seçilen yönetim kuruluna diğer Kürdi partiler ve 14 Mart Konferansı taraflarıyla "birlik modelleri" üzerinde çalışma yetkisi verildi ve en geniş katılımlı ittifakı kurmak stratejik öncelik olarak belirlendi.

Dört Parçaya Destek Mesajı

Kürt Milli Platformu, sınırların ötesindeki gelişmeleri de gündemine alarak Doğu Kürdistan’da İran devletine karşı yürütülen milli mücadeleye tam destek verdiğini teyit etti. İran ve ona bağlı paramiliter güçlerin sivil alanlara yönelik saldırılarını da sert bir dille kınayan Kürt Milli Platformu, şehit düşen Peşmergeleri saygıyla anarken, Güneybatı Kürdistan halkının hak arama mücadelesi selamlayarak, Suriye rejiminin saldırgan tutumu protesto etti.

Siyasal Tutum Belgesi Yolda

Hazırlanan "Siyasal Tutum Belgesi Taslağı" delegeler tarafından yapılan değişikliklerle kabul edildi. Seçilen 51 kişilik Meclisin, sunulan öneriler doğrultusunda metne son şeklini vererek "Temel Siyasi Tutum Belgesi"ni yakın bir zamanda kamuoyunun bilgisine sunması bekleniyor.

Kürt Milli Platformu, Kürt siyaset sahasının kapatılma stratejisine karşı güçlü bir milli irade merkezi olma hedefiyle çalışmalarına başladı.