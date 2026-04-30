Guterres'ten Hürmüz Boğazı açıklaması: Koşulsuz olarak açılmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve küresel navigasyonun güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Guterres, bugün (30 Nisan 2026 Perşembe), yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndaki navigasyon hakları ve özgürlüğünün kısıtlanması ile petrol, gaz ve hayati malların tedarikinin kesintiye uğramasından" duyduğu endişeyi dile getirdi.

BM Genel Sekreteri, "Hürmüz Boğazı açılmalı ve küresel navigasyon güvence altına alınmalıdır, boğazın kapatılması küresel ekonomiyi boğuyor." dedi.

"Koşullar izin verirse gemilerin ve denizcilerin çatışma bölgesinden güvenli bir şekilde tahliyesi için bir çerçeve oluşturma çalışmaları devam ediyor." diyen Guterres ayrıca, "En iyi senaryolarda bile küresel büyüme yüzde 3,1'e gerileyecek, fiyatlar ve enflasyon yükselecektir." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran, Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilere kapatmıştı. Pakistan’daki müzakerelerin ardından boğaz kısa süreliğine (24 saat) açılsa da Devrim Muhafızları tarafından yeniden kapatıldı. Dünya petrol ticaretinin %20’sinin geçtiği bu kritik su yolunun kapalı olması, küresel piyasalarda petrol ve gaz fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu.

Buna karşılık Donald Trump da İran’a yönelik bir deniz ambargosu başlatarak Tahran’a ait ticari gemilerin hareketini engelledi. Bu durum, İran’ın petrol ihracatını tamamen durma noktasına getirdi.