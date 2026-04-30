Gülistan'ın anne ve babasından DNA örneği alındı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Gülistan'ın anne ve babasından DNA örnekleri alındı.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/6. maddesi gereğince "Valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki İl Cumhuriyet Başsavcılığına ait olması" dolayısıyla eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ın kaybolduğu dönemde kullandığı siyah renkli otomobilin peşine düşen Başsavcılık, aracın olaydan sonra satıldığını ve aynı modelde bir araçla değiştirildiğini tespit etti. Aracı İstanbul'da bulan ekipler, detaylı inceleme için önce İstanbul'da, ardından Ankara'da yaklaşık bir haftalık detaylı çalışma yaptı.

Araçtaki bulgularla karşılaştırılmak üzere Gülistan'ın annesi Bedriye ve babası Halit Doku'dan Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda DNA örnekleri alındı.

Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 22 Nisan'da yaptığı açıklamada, "4 Mülkiye Başmüfettişimiz ve 2 Polis Başmüfettişimiz hem mülki idare hem de Emniyet boyutunda dönemin yetkililerine ilişkin herhangi bir ihmal olup olmadığını titizlikle incelemektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma, yeni deliller ve gizli tanık beyanları doğrultusunda "kasten öldürme" dosyasına dönüşmüş, aralarında eski kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.