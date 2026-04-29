Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin ilk şeker fabrikası Duhok'ta inşa edilecek

3 saat önce

Duhok'ta büyük bir şeker fabrikasının inşa edileceği ve bunun gençler ve çiftçiler için yüzlerce iş imkanı yaratacağı ve iç ihtiyaçları karşılayacağı duyuruldu.

Duhok Yatırım Genel Müdürü Dr. Heval Sadiq, bugün (29 Nisan 2026 Çarşamba), Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, maliyeti 110 milyon dolarlık olan büyük bir şeker fabrikasının Şexan ilçesinde inşa edileceğini belirtti.

Sadiq, projenin onaylandığını ve arazi temini aşamasında olduğunu, yakın gelecekte yatırım ruhsatlarının verilmesi işlemlerinin başlayacağını söyledi.

Fabrikanın, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde benzeri görülmemiş bir proje olduğunu belirten Sadiq, projenin çiftçileri ürünlerini ekmeye teşvik edeceğine işaret etti.

Sadiq ayrıca, projenin gıda güvenliğinin sağlanması açısından çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Proje 300 ila 400 doğrudan iş imkanı sağlayacak ve dolaylı olarak binlerce çiftçi ve işçiye fayda sağlayacak." dedi.

Kürdistan Bölgesi'ndeki sanayi ve tarım sektörleri son yıllarda önemli bir büyüme kaydetti. Kürdistan Bölgesi Hükümeti, gelir kaynaklarını çeşitlendirme ve ithal gıdalara bağımlılığı azaltma çabalarının bir parçası olarak, büyük ve stratejik fabrikalar kurmak için yerli ve yabancı yatırımcıları destekliyor.

Bu tür projeler sadece iç ihtiyaçları karşılamakla kalmaz, aynı zamanda Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde ekonomik altyapıyı ve gıda güvenliğini de güçlendirir.