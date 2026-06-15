DEM Parti’li isme 5 yıl hapis cezası ve siyasi yasak

2 saat önce

Ağrı’nın Patnos ilçesinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’den belediye eş başkan adayı olan Rojbin Kartal hakkında görülen davada mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme, Rojbin Kartal hakkında PKK’ye üye olma suçlamasıyla dava açıldığını ancak dosya kapsamındaki eylemlerin "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu oluşturduğu kanaatine vardı.

Bu değerlendirme doğrultusunda mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Rojbin Kartal’ın 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Kararda, sanığın amacı, suçun işleniş şekli ve kastın yoğunluğu dikkate alınarak cezanın alt sınırdan verildiği belirtildi.

Mahkeme ayrıca, hüküm kapsamında Rojbin Kartal hakkında siyasi yasak uygulanmasına da karar verdi.

2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’nin Patnos Belediye Eş Başkan adayı olarak seçimlere katılan Rojbin Kartal hakkındaki kararın kesinleşmesi için istinaf ve temyiz süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.