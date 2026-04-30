Hakkari Belediye Eş Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, “örgüt yöneticiliği” iddiasıyla yargılandığı davada 19 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından 3 Haziran’da yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış hakkında “örgüt yöneticisi” olduğu iddiasıyla açılan davanın karar duruşması görüldü.

Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Hapishanesinde tutulan Akış, Hakkari 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada Akış’ın avukatları, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Vezir Coşkun Parlak ve ailesi hazır bulundu.

Sıddık Akış, delil olmadan gizli tanık beyanlarıyla özgürlüğünden yoksun bırakıldığını belirterek, “Gizli tanık benim vergi topladığımı iddia ediyor. Eğer böyle bir durum varsa neden o dönem devlet yetkililerine bildirmedi? Yıllar sonra ortaya atılan bu beyanlarla halkın iradesi gasp ediliyor. Bugün burada gizli tanık beyanları ve polis tutanaklarıyla tutuluyoruz. Somut delil olmadan, yalnızca iddialarla özgürlüğümüz gasp ediliyor.” dedi.

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, karara tepki göstererek bunun ülkedeki demokratik siyasete karşı bir "yargı darbesi" olduğunu söyledi.

Bakırhan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Önce kayyum atayıp sonra da hukuksuz bir ceza vermek Hakkari halkının iradesini yok sayma ve barış umutlarını dinamitleme çabasıdır. Her gün demokratik, özgür, adil bir ülke için yasal adımlar atılması çağrısı yaparken, Hakkari Belediye Eş Başkanımızı hukuksuz ve haksız cezalandırarak hangi mesaj verilmek isteniyor? Toplumun barış ve demokratik çözüm beklentisinin bu kadar güçlü olduğu bir dönemde verilen bu karar, barış inancını yaralayan bir karardır. Hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Kimseye de eyvallah etmeyeceğiz."