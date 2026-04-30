Anbar'da 33 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Anbar’ın batısında düzenlenen operasyonla uçan balonlar aracılığıyla sınırdan geçirilmeye çalışılan 33 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Irak Sınır Muhafızları Komutanlığı tarafından, bugün (30 Nisan 2026 Perşembe) yapılan açıklamada, sınırdan geçirilmeye çalışılan bir balonun sınır hattında tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, balonun 33 kilogramdan fazla uyuşturucu (195 binden fazla hap) taşıdığı kaydedildi.

Uyuşturuculara derhal el konulduğu ve gerekli yasal işlemler başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan Irak Ulusal Güvenlik Ajansı, nisan ayında uyuşturucu kaçakçılığı gerçekleştirmekle suçlanan 77 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.