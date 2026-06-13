Erbil'de kamyon nehre düştü: 1 ölü, 2 yaralı

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Erbil’in Soran ilçesinde, içerisinde üç kişinin bulunduğu bir kamyonun Çoman Nehri’ne düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Soran Sivil Savunma Müdürü Karwan Mirawdeli, Kurdistan24 muhabiri Bekir İsmail’e yaptığı açıklamada; kazanın bu sabah (13 Haziran 2026 Cumartesi) Hamilton Yolu üzerinde meydana geldiğini belirtti. Mirawdeli'nin açıklamasına göre Haci Omeran Uluslararası Sınır Kapısı istikametine giden kamyon, virajı alamayarak kontrolden çıktı ve Çoman Nehri’ne düştü.

Sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle nehirden çıkarılan üç kişi, Çoman Hastanesine kaldırıldı.

Mirawdeli, "Kamyon şoförü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki kişinin ise el ve ayaklarından yaralandığı, ancak genel sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi." dedi.

Ekiplerin aracı nehirden çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Mirawdeli, kazanın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini ifade etti.