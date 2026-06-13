Hindistan'da nakliye uçağı düştü: 5 ölü

2 saat önce

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait AN-32 tipi bir nakliye uçağı, ülkenin kuzeydoğusundaki Jorhat Hava Üssü’ne iniş yaptığı sırada kaza kırıma uğradı.

Ülkenin kuzeydoğusunda AN-32 tipi bir nakliye uçağının Jorhat Hava Üssü’ne iniş yaparken, kaza kırıma uğradığı haberi askeri yetkililer tarafından doğrulandı.

Bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Askeri yetkililerin açıklamasına göre uçak iniş manevrası sırasında düştü. Kaza nedeniyle uçakta bulunan 6 kişiden sadece biri sağ kurtuldu.

Hindistan ordusu, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini iletirken, uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi amacıyla bir soruşturma heyeti oluşturulduğunu açıkladı.

2019 yılında da aynı tipten bir uçak, Çin sınırı yakınlarındaki Arunachal Pradesh eyaletine gitmek üzere Jorhat Hava Üssü’nden havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, kazada 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Hindistan Hava Kuvvetlerinin envanterinde, lojistik görevleri yerine getirmek amacıyla bu modelden yaklaşık 100 adet nakliye uçağı bulunmaktadır.