ABD’nin en büyük uçak gemisi Orta Doğu’dan ayrıldı

ABD’nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Orta Doğu’dan çekilerek, Virginia’daki ana üssüne doğru yola çıktı.

ABC News'in üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre USS Gerald R. Ford, Orta Doğu'daki görevinin tamamlanmasının ardından, üç destroyer (Mahan, Winston Churchill ve Bainbridge) eşliğinde, Orta Doğu’dan ayrıldı.

USS Gerald R. Ford, Vietnam Savaşı'ndan bu yana ABD uçak gemisi tarihindeki en uzun askeri konuşlandırmayı gerçekleştirdi.

"Yüzen Kale" olarak tanımlanan dev uçak gemisi, Avrupa'dan Karayip Denizi'ne ve ardından Akdeniz'e geçti; burada İran'a karşı askeri operasyonlarda kullanıldı.

Haberde, Gerald R. Ford'un Orta Doğu'daki varlığının, diğer iki uçak gemisi Abraham Lincoln ve George W. Bush'un konuşlandırılmasıyla aynı zamana denk geldiği belirtildi.

Geminin ayrılmasıyla birlikte, İran’la gerilimin sürdüğü bir dönemde Washington’un Orta Doğu’daki ateş gücünde önemli bir düşüş yaşanacağı değerlendiriliyor.