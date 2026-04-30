ABD Başkanı Trump'tan Ali Zeydi'ye tebrik telefonu

33 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen başbakan adayı Ali Zeydi'yi tebrik ederek, hükümetin kurulmasının ardından kendisini Washington'a davet etti.

Donald Trump, bugün (30 Nisan 2026 Perşembe), Irak başbakan adayı Ali Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Ali Zeydi, bugün ABD Başkanı Donald Trump'tan, yeni hükümeti kurmakla resmi olarak görevlendirilmesi vesilesiyle kendilerini tebrik ettiği bir telefon görüşmesi aldı; Trump ayrıca hükümetin kurulmasının ardından kendisini Washington'u ziyaret etmesi için resmi olarak davet etti." denildi.

Irak ile ABD arasındaki ikili stratejik ilişkilerin ve bu ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirme ve güçlendirme yollarının ele alındığı belirtilen açıklamada, "her iki tarafın da bölgede istikrarın tesisi için ortak çalışma ve ikili iş birliği vurgusu yaptığı" kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Ali Zeydi'ye terörden arınmış yeni bir kabine kurma misyonunda başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni hükümetin Irak için daha parlak ve daha iyi bir gelecek sağlayabileceğini vurgulayan Trump, "Irak ve Amerika Birleşik Devletleri arasında güçlü, verimli ve çok üretken yeni bir ilişki kurmayı dört gözle bekliyoruz. Bu, iki ulusumuz arasında yeni ve büyük bir aşamanın başlangıcıdır; eşi benzeri görülmemiş bir refah, istikrar ve başarı aşamasıdır." dedi.

27 Nisan 2026 Pazartesi günü Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Koordinasyon Çerçevesi bünyesindeki siyasi gruplar arasında uzlaşı sağlanamaması üzerine, Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki ile birlikte yeni başbakan adayını belirleme görevinin kendilerine verildiğini açıklamıştı.

Sudani, "Ali Zeydi'nin adaylığı, benimle Maliki arasındaki mutabakatla gerçekleşmiştir." diyerek, bu önerinin Koordinasyon Çerçevesi tarafından oy birliğiyle kabul edildiğini belirtmişti.