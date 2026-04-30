Graham: İran için diplomatik çözümü destekliyoruz

ABD Senatosu üyesi Lindsey Graham, İran ile yaşanan gerilimde diplomatik çözüm yollarının önemine değinirken, Tahran yönetiminin nükleer silah elde etmesini engellemek için askeri seçeneğin de masada kalması gerektiğini söyledi.

Senatör Lindsey Graham, 30 Nisan 2026 Perşembe günü yaptığı açıklamada, İran'ın davranışlarını değiştirmeyi, nükleer silah elde etmesini engellemeyi ve bölge ile dünyayı tehdit etmesine izin vermemeyi amaçlayan diplomatik bir sonucu desteklediğini bildirdi.

Diplomatik bir çözümün kararlı ortaklar gerektirdiğini ancak İran konusunda bunun mevcut olmadığını savunan Graham, Trump'tan Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine açılması, dünya ekonomisinin iyileştirilmesi ve İran hegemonyasının azaltılması için yoğun baskı uygulamasını talep etti.

Graham, eğer İran dünyaya ve ABD'ye savaş dayatırsa, bu tehdidi sona erdirmek için askeri açıdan ne gerekiyorsa yapılması konusunda asla tereddüt edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Senatör Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran petrol ihracatına yönelik ambargo fikri ve uygulamasıyla hemfikir olduğunu ve İran ekonomisi üzerinde büyük bir baskı oluştuğunu, ancak İran rejiminin kendi halkını önemsemediği ve Trump ile dünyaya karşı direnç göstermeye devam edeceği gerçeğinin unutulmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.