ABD'den İran'a yönelik yeni askeri strateji: Saldırı planı masada

3 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve ABD Genelkurmay Başkanlığı, İran'a yönelik yeni bir askeri planı ABD Başkanı Donald Trump'a sundu.

CENTCOM Komutanı Brad Cooper ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Keen, "Axios" haber sitesine yaptığı açıklamada, 30 Nisan 2026 Perşembe günü, İran'a karşı yeni askeri planlara ilişkin ayrıntılı bir raporu Trump'a sunduğunu bildirdi.

İki Amerikalı yetkili, toplantının 45 dakika sürdüğünü belirtti. Bu adım, geçtiğimiz 7 Nisan'daki ateşkesten sonra bir nebze sakinleşen ABD ve muhtemelen İsrail'in İran'a karşı savaş başlatma ihtimalini yeniden artırıyor.

Haber kaynaklarının Axios'a verdiği bilgilere göre CENTCOM, "müzakerelerdeki çıkmazı kırmak" amacıyla İran'ın altyapısını felç etmesi beklenen bir dizi "kısa ve güçlü" darbe vurma planı hazırladı.

Bilgiler, planın Hürmüz Boğazı'nın bir kısmının kontrol altına alınmasını ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına el koymaya yönelik bir operasyonu da içerdiğini gösteriyor.

Aynı zamanda Donald Trump, perşembe günü yayınlanan "Newsmax" kanalına verdiği röportajda, İran'a karşı savaşı sona erdirmek için "tek şartını" açıklayarak şunları söyledi:

"ABD, İran ordusuna ve liderliğine ölümcül bir darbe vurdu; ancak bu çatışma sadece Tahran'ın nükleer silaha sahip olması tamamen yasaklandığında sona erecektir."

Trump ayrıca, "Aslında kazandık ama zaferin daha büyük olmasını istiyorum. Onların deniz kuvvetlerini, hava kuvvetlerini ve her şeylerini imha ettik. Füze savunma sistemlerine, radarlarına ve liderlik kadrolarına bakarsanız hepsinin yok edildiğini görürsünüz." dedi.

ABD Başkanı, İran'ı "askeri ve ekonomik açıdan felç olmuş" bir ülke olarak tanımlayarak, "Sadece nükleer programına karşı güçlü bir garanti verilmesi kalıcı bir sonuç sağlayabilir. Eğer şimdi geri çekilirsek, İran'ın kendisini yeniden inşa etmesi 20 yıl sürer, tabi eğer bunu bir daha yapabilirlerse." diye konuştu.