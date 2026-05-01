İstanbul'da 1 Mayıs kararı: Yollar ve iskeleler kapatıldı

2 saat önce

İstanbul'da 1 Mayıs gösterilerini engellemek amacıyla bir dizi sert önlem alındı. Birçok yol trafiğe kapalı.

İstanbul Valiliği, "marjinal grupların hareketlerini" engellemek ve güvenliği sağlamak gerekçesiyle 1 Mayıs Dünya İşçi Bayramı için bir dizi katı karar aldı.

Kararlara göre şehrin beş ana bölgesinde (Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Kartal) sıkı önlemler uygulanacak.

En önemli kararlar arasında Taksim, Şişhane ve Osmanbey gibi hassas noktalardaki metro istasyonlarının kapatılması ve İstanbul'un Asya yakasından Avrupa yakasına yapılan deniz seferlerinin durdurulması yer alıyor.

Trafik yasaklarının yanı sıra Valilik, Taksim Meydanı çevresindeki ve kalabalık bölgelerdeki otoparkların boşaltılması talimatını verdi.

Aynı zamanda, gösteriler sırasında yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşı şehirdeki tüm hastaneler ve sağlık ekipleri tam teyakkuz durumuna geçirildi.

İstanbul'da geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bir diğer nokta Okmeydanı oldu. Okmeydanı'nda birçok noktaya TOMA ve akrepler yerleştirildi. Çevik Kuvvet ekipleri ise güvenlik önlemleri kapsamında bekleyişini sürdürüyor.

Belediyelere "alanları steril hale getirin" talimatı

Valilik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili ilçe belediyelerinden güvenlik önlemi alınan bölgelerdeki çöp konteynerlerinin kaldırılmasını istedi.

Muhtemel yürüyüş güzergahlarındaki taş ve benzeri maddelerin temizlenmesi, alanların "steril hale getirilmesi" ve bu bölgelerde belediyelere ait araç ve personel bulundurulmaması talep edildi.

Ayrıca seyyar satıcıların uzaklaştırılması için zabıta ekiplerinin görevlendirilmesi, Galata ve Unkapanı köprülerindeki görevlilerin hazır bulundurulması ve ihtiyaç halinde çekici araçların emniyet birimlerinin kullanımına verilmesi istendi.

Taksim Meydanı siyasi ve tarihi açıdan neden önemli?

Taksim Meydanı, Türkiye’de 1 Mayıs’ın en sembolik alanlarından biri olarak görülüyor. Bunun temel nedeni, 1 Mayıs 1977’de Taksim’de düzenlenen kitlesel kutlama sırasında yaşanan ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği saldırı.

Bu nedenle Taksim, sendikalar, meslek örgütleri ve sol partiler açısından yalnızca bir meydan değil, aynı zamanda emek hareketinin hafızasında merkezi bir yer tutuyor.

Meydan, sonraki yıllarda da 1 Mayıs kutlamaları ve yasak kararları üzerinden siyasi tartışmaların odağında kaldı.

İşçi örgütleri Taksim’i "1 Mayıs alanı" olarak görürken, yetkililer güvenlik gerekçesiyle meydandaki kutlamalara çoğu yıl izin vermedi.

Bu nedenle Taksim’e çıkma çağrıları, yalnızca bir kutlama talebi değil, aynı zamanda toplanma ve gösteri hakkı üzerinden yürüyen siyasi bir itiraz olarak öne çıkıyor.

Taksim Meydanı’nda son kitlesel ve izinli 1 Mayıs kutlaması 2012’de yapıldı. 2023’te ise Anayasa Mahkemesi, 2014 ve 2015’te Taksim’deki 1 Mayıs kutlamalarının engellenmesine ilişkin hak ihlali kararı verdi.

Valilik: Amaç yasa dışı eylemleri önlemek

İstanbul Valiliği, kararların 1 Mayıs’ın "huzur içinde geçirilebilmesi" için alındığını belirtti.

Açıklamada, "Sanal Devriye" çalışmaları sırasında bazı grupların sosyal medya üzerinden yasa dışı eylem çağrısı yaptığının tespit edildiği savunuldu.

Valilik, önlemlerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında alındığını belirterek, tedbirlerin ikinci bir duyuruya kadar süreceğini bildirdi.