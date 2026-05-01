Mesrur Barzani: İşçiler her türlü sömürüden uzak kalmalı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Dünya İşçi Bayramı münasebetiyle işçilere bir mesaj göndererek hükümetin haklarını koruma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani, 1 Mayıs 2026 Cuma günü, Dünya İşçi Bayramı vesilesiyle işçilere bir tebrik mesajı yayımladı.

Dünya İşçiler Günü'nde Kürdistan'daki ve dünyadaki tüm işçilere en içten tebriklerini sunan Başbakan, "Kürdistan işçilerinin Kürdistan Bölgesi'nin yeniden inşası, imarı ve ekonomik kalkınma sürecindeki emeklerini, görevlerini, çalışmalarını ve çabalarını çok yüksek bir değerle takdir ediyorum." dedi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin işçilere olan desteğini yineleyen Mesrur Barzani, bu vesileyle, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin işçi haklarını koruma, yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirme konusundaki kararlılığını yineledi.

Mesajının sonunda Başbakan Barzani, Dünya İşçiler Günü'nü kutlayarak, haklarının her zaman korunmasını, her türlü zulüm ve sömürüden uzak kalmalarını temenni etti.