DEM Parti’den TBMM’ye: İşçi hakları için araştırma komisyonu kurulsun

Halkların Eşitlik ve Demokrasti Partisi (DEM Parti) Meclis Grubu, Türkiye’nin işçi hakları konusundaki karnesinin giderek kötüleştiğini belirterek, sorunların tespiti ve çözümü için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, 1 Mayıs İşçilerin Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü vesilesiyle işçilerin yaşadığı sorunların tespiti ve önleyici politikaların oluşturulması amacıyla Meclis bünyesinde araştırma komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığına önerge verdi.

DEM Parti tarafından Meclis Başkanlığına sunulan resmi teklifte, Türkiye’nin küresel endekslere göre işçi hakları ihlallerinde dünyanın en kötü 10 ülkesi arasında yer aldığı vurgulandı.

Teklifte, milyonlarca işçinin yüksek enflasyon ve düşük ücretler nedeniyle yaşam savaşı verdiği, büyük bir kesimin ise sigorta ve emeklilik gibi en temel haklardan mahrum bırakıldığı ifade edildi.

İş cinayetlerine dair korkutucu verilere de yer verilen önergede, sadece 2025 yılı içerisinde 2 binden fazla işçinin çalışırken hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Çalışma hayatındaki bu tablonun artık bir kriz halini aldığı belirtilirken, işçilerin örgütlenme özgürlüğünün kısıtlandığı ve sendikalar üzerinde yoğun baskıların olduğu kaydedildi.

İş yerlerinde kadın çalışanlara yönelik ayrımcı politikaların sürdüğü de ifade edilerek, işçilerin çoğunluğunun temel sosyal haklara erişemediği vurgulandı.

DEM Parti, çalışma hayatında yaşanan bu derin krizlerin çözülmesi ve kalıcı politikalar üretilmesi için Meclis bünyesinde acilen bir araştırma komisyonu kurulmasının hayati bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.