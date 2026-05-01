DEM Parti: Çözüm süreci dondurulmadı, yasal adım bekleniyor

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, devam eden süreci "dondurulmuş" olarak tanımlamanın yanlış olduğunu belirterek, sürecin ilerlemesi için yasal düzenlemelerin şart olduğunu söyledi.

Mahfuz Güleryüz, PKK yöneticilerinden Murat Karayılan’ın "süreç donduruldu" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

"Sürecin dondurulduğu ifadesini kullanmak istemiyoruz, bu durum sürecin ruhuna aykırı" diyerek, bu girişimin geçmişteki gibi "buzdolabına kaldırılacak" bir mesele olmadığını savunan Güleryüz, sürecin sağlam bir zemini olduğunu kaydetti.

Hükümetten gelen eleştirilere yanıt veren Güleryüz, demokratik siyaset yürüten bir parti olarak muhataplarının devlet ve hükümet olduğunu vurguladı.

Silahların bırakılması konusunda tek yetkilinin PKK lideri Abdullah Öcalan olduğunu hatırlatan Güleryüz, sürecin doğru ilerlemesi için Öcalan’ın “yasa dışı" konumdan çıkarılması ve statüsünün netleşmesi gerektiğini savundu.

Öcalan’ın kamuoyuyla kendi sesiyle temas kurması gerektiğinin altını çizen Güleryüz, mevcut bilgi kirliliğinin ancak bu şekilde önlenebileceğini söyledi.

Çözümün önündeki asıl engelin yasal adımların atılmaması olduğunu dile getiren Güleryüz, özellikle nisan ayı sonuna kadar tamamlanması beklenen yasal hazırlıkların henüz Meclise gelmediğine dikkat çekti.

“Silahların nereye bırakılacağı ve geri dönenlerin hukuki durumunu belirleyecek bir yasaya ihtiyaç vardır.” diyen Mahfuz Güleryüz, 27 Mart’taki son İmralı görüşmesinden sonra beklenen ikinci görüşmenin henüz gerçekleşmediğine değinerek, "Tıkanıklık denilen şey, bu görüşmenin yapılmaması ve yasal sürecin işlememesidir." dedi.

Güleryüz son olarak, çözümün seçim hesaplarına kurban edilmemesi gerektiğini ve hükümetin kamuoyundan ziyade kendi hazırlıksızlığı nedeniyle süreci ağırlaştırdığını sözlerine ekledi.