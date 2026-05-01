İran Yargı Erki Başkanı: Müzakereye açığız ama tehdit vedayatmayı kabul etmeyiz

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Tahran'ın ABD ile diyalog kapısının hala açık olduğunu ancak tehdit altında kendilerine karar ve politika dayatılmasını hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini bildirdi.

İran Yargı Erki Başkanı, 1 Mayıs 2026 Cuma günü, Yargı Erki'ne bağlı "Mizan" internet sitesinde yayınlanan bir video kaydında, "İslam Cumhuriyeti hiçbir zaman müzakereden kaçmamıştır ancak dayatılan hiçbir kararı kesinlikle kabul etmeyeceğiz." dedi.

Ejei, ülkesinin savaşın devam etmesini istemediğini belirterek şunları söyledi:

"Biz hiçbir şekilde savaş istemiyoruz; ne savaş olsun istiyoruz ne de devam etmesini. Ancak İran, bu düşman karşısında savaştan kaçınmak adına ilke ve değerlerinden vazgeçmeye hazır değildir."

İran Yargı Erki Başkanı, ABD'nin bu savaşta "hiçbir şey elde edemediğini" vurgulayarak Tahran'ın görüşmelerde ödün vermeyeceğini yineledi.

Bu açıklamalar, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in hava saldırılarıyla başlayan savaşın üzerinden 40 günden fazla süre geçtikten sonra sağlanan ateşkes gölgesinde; İran ve ABD'nin Nisan ayında İslamabad'da bir tur görüşme gerçekleştirdiği bir dönemde geldi.