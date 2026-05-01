Hakan Fidan ve İranlı mevkidaşı Arakçi telefonda görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi, İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durumu görüştü.

Basında yer alan ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi, bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durumun ele alındığı kaydedildi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Savaşın üzerinden 40 günden fazla süre geçtikten sonra sağlanan ateşkes gölgesinde; İran ve ABD'nin nisan ayında İslamabad'da bir tur görüşme gerçekleştirdi.