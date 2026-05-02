Zaho ve Batifa turizm sezonuna hazırlanıyor

Bereketli bir kışın ardından, Zaho ve Batifa ilçeleri, yaz sezonunda turistleri en iyi şekilde ağırlamaya hazırlanıyor.

Batifa ilçesinin Banke köyünde hazırlıklar başladı. Bir turistik yerin sahibi olan Xurşid Xalid, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Köyümüzün soğuk suyu ve elverişli iklimi dolayısıyla her yıl turistler bu bölgeye akın ediyor. Burada yaklaşık 30-40 doğal su kaynağımız var." dedi.

Bu kış yaşanan yağmur dalgaları ve seller, bu bölgelerin bazılarında hasara yol açtı ve seller birkaç turistik köprünün yıkılmasına neden oldu.

Bir tatil köyünün sahibi olan Zuber Sindi, bölgedeki sakinlerin ve işletme sahiplerinin, bölgenin önemli bir turizm özelliğine sahip olması nedeniyle, ilgili yetkililerden ve hükümetten köprülerin inşası ve kamu hizmetlerinin sağlanması konusunda yardım istediklerini söyledi.

Bu arada, gençler ve işletme sahipleri yüzme havuzlarını temizlemeye başladı. Bir tatil köyünün sahibi olan Şahin Xurşid, özellikle Zaho, Duhok ve Semel'den gelen turistler olmak üzere, şehir içinden ve dışından gelen turistleri ağırlamak için tüm hazırlıkların yapıldığını ve çeşitli büyüklükteki birçok yüzme havuzunun temizlenip hazırlandığını açıkladı.

Zaho Turizm Genel Müdürlüğü Sözcüsü Bewar Omer, bu yıl ziyaretçilere en iyi hizmeti sunmak için gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve turistik mekan sahipleriyle güçlü bir koordinasyon içinde olduklarını söyledi.

İstatistiklere göre Zaho'da yaklaşık 30 tatil köyü, yedi büyük park ve üç büyük turizm projesi bulunuyor.