Erbil'de araç dereye düştü: Anne-baba kurtuldu, üç çocuk aranıyor

1 saat önce

Erbil'in Geli Ali Beg bölgesinde beş yolcu taşıyan bir araç nehre düştü. Anne ve baba kurtulurken, üç çocukları kayıp.

Kurdistan24 muhabirinin aktardığına göre araçtaki beş kişiden anne ve baba kaza anında araçtan savrularak, kurtuldu, üç çocukları ise aranıyor.

Soran Sivil Savunma Sözcüsü Rewend Mexdid, K24'e yaptığı açıklamada, ailenin 8, 14 ve 17 yaşlarındaki üç çocuğunun dereye düşerek kaybolduğunu söyledi.

Sözcü Mexdid, ekiplerinin olay yerine hemen ulaştığını ve üç çocuğu arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Olay yerindeki bir görgü tanığı olayın gece saat 21.40 civarında meydana geldiğini söyledi.