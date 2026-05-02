Başkan Barzani ve Ali Zeydi, yeni Irak Hükümetinin kurulmasını görüştü

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen başbakan adayı Ali Zeydi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Mesud Barzani, bugün (2 Mayıs 2026 Cumartesi), Pirmam'da Ali Falih Zeydi ve Koordinasyon Çerçevesi heyeti ile bir araya geldi.

Ali Zeydi'nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre vizyon ve pozisyonları birleştirmenin ve zorluklarla başa çıkabilecek ve krizleri aşabilecek güçlü bir hükümet kurmanın önemi vurgulandı.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün Erbil Uluslararası Havalimanında Ali Falih Zeydi'yi kabul etmişti.