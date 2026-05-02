Mesrur ​Barzani, Ali Zeydi ile bir araya geldi

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Irak'ın yeni başbakan adayı Ali Zeydi ile bir araya geldi.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (2 Mayıs 2026 Cumartesi) Erbil Uluslararası Havalimanında Ali Falih Zeydi'yi kabul etmişti.

Kabülün ardından Başkan Mesud Barzani, Pirmam'da Zeydi ve Koordinasyon Çerçevesi heyeti ile bir araya gelmişti.

Ali Zeydi'nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre vizyon ve pozisyonları birleştirmenin ve zorluklarla başa çıkabilecek ve krizleri aşabilecek güçlü bir hükümet kurmanın önemi vurgulandı.